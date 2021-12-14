5 слабых сторон нарцисса, о которых мы должны знать

5 слабых сторон нарцисса, о которых мы должны знать

Хотя это может казаться шуткой, у каждого нарцисса есть слабые места. Один из них – внимание. Как только их игнорируют и пренебрегают их словами, воображаемый пьедестал становится для них бесполезным.

 

Знание слабых сторон нарцисса может помочь нам защитить себя. Это также помогает нам немного лучше узнать психологическую анатомию этих фигур, которые так часто встречаются в нашем обществе.

Те, кто живет только для себя, в конце концов перестают существовать для других. Однако пока этот момент не наступил, их эгоизм и «плохое поведение» оставляют свой след.

 

Нелегко отделиться или дистанцироваться от такого типа личности. Нарциссы обитают в нашей семье, а также в любой рабочей обстановке. Но если бы это было так просто – смотреть в другую сторону, думать, что их нет, чтобы мы могли позволить себе немного душевного спокойствия. Однако их присутствие всегда заметно, потому что именно этого они жаждут: внимания, власти, влияния.

Знание того, что у этих фигур есть размеры, которые являются их «ахиллесовой пятой», может помочь нам. Проанализируем этот момент.

Нарциссу можно противостоять с разных сторон. Хотя мы часто думаем, что лучшая стратегия – это держать дистанцию, когда это невозможно, есть другие способы, которые могут послужить спасательным кругом.

 

Каковы слабые стороны нарцисса

Для начала важно запомнить одну деталь: существуют разные типы нарциссов. Есть люди с определенными нюансами, чертами характера и соответствующим поведением, а есть те, у кого уже явно выражено клиническое состояние.

Распространенность нарциссического расстройства личности оценивается в 1%, хотя в последние годы оно диагностируется все чаще.

Кроме того, исследовательская работа, например, проведенная в Варшавском университете, говорит нам о том, что существует два способа их классификации: грандиозные и уязвимые. Знать это также важно при общении с ними.

 

Первые (грандиозные) более агрессивны, поэтому нам нужно быть более осторожными.

Последние (уязвимые нарциссы) склонны прибегать к виктимности и имеют гораздо более хрупкую самооценку. Таким образом, хотя существуют различные типологии этого профиля, будет очень полезно знать эти слабые стороны нарцисса, чтобы решить, какую из них применить к каждому человеку.

1. «Я тебе не верю». Сила признания недействительности

«Я тебе не верю. Приведи мне доказательства этого. Я не верю, что это правда, что ты совершил так много вещей в своей жизни». Если есть что-то, чего нарцисс не терпит и не принимает, так это признание недостоверности его слов. Одна из их самых больших потребностей – ослеплять и питаться восхищением других. Таким образом, что-то вроде демонстрации безразличия всегда может быть самым правильным поступком.

С другой стороны, противоречить им в том, что они говорят, также является подходящим средством. В последнем случае, однако, следует остерегаться «грандиозных нарциссов».

 

2. «Твое поведение не имеет смысла». Неспособность к самоанализу

Очень очевидной слабостью нарцисса является его неспособность к самоанализу и саморефлексии. Они не способны заглянуть внутрь, чтобы понять себя, углубиться в свою сущность.

Они обычно полны защитных механизмов, чтобы избежать принятия неуверенности в себе. Предложить им рассказать нам причину, почему они поступают тем или иным образом, – это еще один способ обесценить их.

3. «У тебя нет моей поддержки». Боль от того, что тебе говорят «нет»

Среди слабостей нарцисса – боль от получения «нет». Мы уже выяснили, что, если им что-то и нужно, так это быть в центре внимания, чтобы их уважали, чтобы ими восхищались, следовали за ними и давали власть над другими.

Использование слова «нет» при любой возможности позволит нам не только установить границы. Таким образом, мы можем спустить их с пьедестала.

Нарциссам необходимо быть солнцем в центре вселенной и свечой на каждом дне рождения, и для этого они стремятся самоутвердиться с помощью сверхвысокомерного поведения и лжи. Установление границ, когда это возможно, игнорирование и даже отказ от них – хороший способ справиться с ними.

 

 4. «Я думаю, что в глубине души ты чувствуешь себя очень одиноко. И мне жаль тебя». Неспособность чувствовать себя уязвимым

Это простая и эффективная стратегия работы с нарциссом. Университет Милано-Бикокка (Италия) провел исследование, которое может помочь нам понять важность самооценки для этой личности. Хотя всегда считается само собой разумеющимся, что такой профиль показывает это психологическое измерение в раздутом и непропорциональном виде, в действительности все может быть совсем наоборот.

Среди слабых сторон нарцисса – их самооценка. Обычно она довольно низкая. Это заставляет их разрабатывать многочисленные средства защиты, чтобы создать блестящую броню, под которой они смогут защитить себя. Таким образом, если и есть что-то, чего они не потерпят, так это признание своей уязвимости.

 

Такая простая вещь, как сказать, что нам жаль их, что они такие, какие есть, и как они отталкивают людей, заставит их снова взглянуть в лицо своей ахиллесовой пяте.

 5. Страх остаться одному

Это не только одна из самых больших слабостей нарциссов, но и их самый большой страх – одиночество. Нарциссу нужны жертвы, чтобы быть кем-то. Он подобен хищнику, который передвигается в поисках добычи, чтобы полакомиться ею. Без них он будет голодать и умрет от одиночества, не имея никого, кто бы поддерживал его эго.

 

 

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С любовью, РЕДАКЦИЯ

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