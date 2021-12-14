5 слабых сторон нарцисса, о которых мы должны знать

Знание слабых сторон нарцисса может помочь нам защитить себя. Это также помогает нам немного лучше узнать психологическую анатомию этих фигур, которые так часто встречаются в нашем обществе.

Те, кто живет только для себя, в конце концов перестают существовать для других. Однако пока этот момент не наступил, их эгоизм и «плохое поведение» оставляют свой след.

Нелегко отделиться или дистанцироваться от такого типа личности. Нарциссы обитают в нашей семье, а также в любой рабочей обстановке. Но если бы это было так просто – смотреть в другую сторону, думать, что их нет, чтобы мы могли позволить себе немного душевного спокойствия. Однако их присутствие всегда заметно, потому что именно этого они жаждут: внимания, власти, влияния.

Знание того, что у этих фигур есть размеры, которые являются их «ахиллесовой пятой», может помочь нам. Проанализируем этот момент.

Нарциссу можно противостоять с разных сторон. Хотя мы часто думаем, что лучшая стратегия – это держать дистанцию, когда это невозможно, есть другие способы, которые могут послужить спасательным кругом.

Каковы слабые стороны нарцисса

Для начала важно запомнить одну деталь: существуют разные типы нарциссов. Есть люди с определенными нюансами, чертами характера и соответствующим поведением, а есть те, у кого уже явно выражено клиническое состояние.

Распространенность нарциссического расстройства личности оценивается в 1%, хотя в последние годы оно диагностируется все чаще.

Кроме того, исследовательская работа, например, проведенная в Варшавском университете, говорит нам о том, что существует два способа их классификации: грандиозные и уязвимые. Знать это также важно при общении с ними.

Первые (грандиозные) более агрессивны, поэтому нам нужно быть более осторожными.

Последние (уязвимые нарциссы) склонны прибегать к виктимности и имеют гораздо более хрупкую самооценку. Таким образом, хотя существуют различные типологии этого профиля, будет очень полезно знать эти слабые стороны нарцисса, чтобы решить, какую из них применить к каждому человеку.

1. «Я тебе не верю». Сила признания недействительности

«Я тебе не верю. Приведи мне доказательства этого. Я не верю, что это правда, что ты совершил так много вещей в своей жизни». Если есть что-то, чего нарцисс не терпит и не принимает, так это признание недостоверности его слов. Одна из их самых больших потребностей – ослеплять и питаться восхищением других. Таким образом, что-то вроде демонстрации безразличия всегда может быть самым правильным поступком.

С другой стороны, противоречить им в том, что они говорят, также является подходящим средством. В последнем случае, однако, следует остерегаться «грандиозных нарциссов».

2. «Твое поведение не имеет смысла». Неспособность к самоанализу

Очень очевидной слабостью нарцисса является его неспособность к самоанализу и саморефлексии. Они не способны заглянуть внутрь, чтобы понять себя, углубиться в свою сущность.

Они обычно полны защитных механизмов, чтобы избежать принятия неуверенности в себе. Предложить им рассказать нам причину, почему они поступают тем или иным образом, – это еще один способ обесценить их.

3. «У тебя нет моей поддержки». Боль от того, что тебе говорят «нет»

Среди слабостей нарцисса – боль от получения «нет». Мы уже выяснили, что, если им что-то и нужно, так это быть в центре внимания, чтобы их уважали, чтобы ими восхищались, следовали за ними и давали власть над другими.

Использование слова «нет» при любой возможности позволит нам не только установить границы. Таким образом, мы можем спустить их с пьедестала.

Нарциссам необходимо быть солнцем в центре вселенной и свечой на каждом дне рождения, и для этого они стремятся самоутвердиться с помощью сверхвысокомерного поведения и лжи. Установление границ, когда это возможно, игнорирование и даже отказ от них – хороший способ справиться с ними.

4. «Я думаю, что в глубине души ты чувствуешь себя очень одиноко. И мне жаль тебя». Неспособность чувствовать себя уязвимым

Это простая и эффективная стратегия работы с нарциссом. Университет Милано-Бикокка (Италия) провел исследование, которое может помочь нам понять важность самооценки для этой личности. Хотя всегда считается само собой разумеющимся, что такой профиль показывает это психологическое измерение в раздутом и непропорциональном виде, в действительности все может быть совсем наоборот.

Среди слабых сторон нарцисса – их самооценка. Обычно она довольно низкая. Это заставляет их разрабатывать многочисленные средства защиты, чтобы создать блестящую броню, под которой они смогут защитить себя. Таким образом, если и есть что-то, чего они не потерпят, так это признание своей уязвимости.

Такая простая вещь, как сказать, что нам жаль их, что они такие, какие есть, и как они отталкивают людей, заставит их снова взглянуть в лицо своей ахиллесовой пяте.

5. Страх остаться одному

Это не только одна из самых больших слабостей нарциссов, но и их самый большой страх – одиночество. Нарциссу нужны жертвы, чтобы быть кем-то. Он подобен хищнику, который передвигается в поисках добычи, чтобы полакомиться ею. Без них он будет голодать и умрет от одиночества, не имея никого, кто бы поддерживал его эго.